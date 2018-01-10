"Сочи" продлил победную серию до пяти матчей, обыграв "Спартак"

"Сочи" на выезде обыграл "Спартак" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победу гостям принес точный бросок Евгения Лапенкова за 17 секунд до завершения овертайма.

Отметим, что для "Сочи" эта победа стала пятой подряд. "Спартак" на аналогичном турнирном отрезке потерпел два поражения.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Сочи" (Сочи) - 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Воронин - 5 (Комаров), 8:32 - 1:0. Шмелев - 4 (бол., Падакин, Лугин), 25:23 - 1:1. Радил - 14 (Хохлачев), 40:27 - 2:1. Ларичев - 8 (Хлопотов, Иванов), 53:05 - 2:2. Лапенков - 8 (бол., Блум, Шмелев), 64:43 - 2:3.

Вратари: Беспалов - Барулин.

Штраф: 10 - 4.

Броски: 23 (5+12+5+1) - 41 (12+16+6+7).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

10 января. Москва. ВТБ Ледовый дворец.