17:56 | Хоккей — КХЛ

"Сочи" продлил контракт с нападающим Точицким


"Сочи" продлил контракт с нападающим Никитой Точицким. Соглашение с 26-летним форвардом рассчитано еще на один год.

- Поздравляем Никиту с подписанием нового соглашения и желаем хорошего сезона! - сообщается в официальном Твиттере сочинского клуба.

В минувшем сезоне Точицкий провел 38 матчей в КХЛ и отдал 4 передачи.

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Материалы других СМИ