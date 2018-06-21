"Сочи" продлил контракт с нападающим Точицким

"Сочи" продлил контракт с нападающим Никитой Точицким. Соглашение с 26-летним форвардом рассчитано еще на один год.

- Поздравляем Никиту с подписанием нового соглашения и желаем хорошего сезона! - сообщается в официальном Твиттере сочинского клуба.

В минувшем сезоне Точицкий провел 38 матчей в КХЛ и отдал 4 передачи.