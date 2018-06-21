"Сочи" продлил контракт с нападающим Точицким

"Сочи" продлил контракт с нападающим Никитой Точицким. Соглашение с 26-летним форвардом рассчитано еще на один год.
- Поздравляем Никиту с подписанием нового соглашения и желаем хорошего сезона! - сообщается в официальном Твиттере сочинского клуба.
Хоккейный клуб "Сочи" и форвард Никита Точицкий подписали новый контракт на один год.– ХК "Сочи" (@HCSOCHI) 21 июня 2018 г.
Поздравляем Никиту с подписанием нового соглашения и желаем хорошего сезона! 💪#хксочи #сочи #sochi #hcsochi pic.twitter.com/7CgLUZdGsI
В минувшем сезоне Точицкий провел 38 матчей в КХЛ и отдал 4 передачи.
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