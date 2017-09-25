СМИ: Рижское "Динамо" согласовало контракт с Салмелой и может подписать Жердева

По информации Sporta Centrs, рижское "Динамо" согласовало контракт с финским защитником Ансси Салмелой. Ожидается, что в ближайшее время хоккеист прибудет в расположение команды и сможет сыграть против "Адмирала" в матче регулярного чемпионата КХЛ в среду.

Также сообщается, что Рига ведет переговоры с форвардом Николаев Жердевым. Контракты могут быть расторгнуты с нападающими Ти. Джей. Гальярди и Лукасом Лессио.

Прошлый сезон 33-летний финн начинал в составе "Куньлуня", за который сыграл 10 матчей и набрал 5 (3+2) очка, а затем перебрался в "Линчепинг", в составе которого набрал 18 (4+14) очков в 32 встречах.

Этот сезон 32-летний Жердев начинал в "Нефтехимике", однако клуб расторг с ним контракт после двух проведенных матчей. Хоккеист отметился одной голевой передачей.