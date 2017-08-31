"Слован": "Сезон-2017/18 точно не будет для клуба последним в КХЛ"

В распоряжении "СЭ" оказалось заявление "Слована" о ситуации в клубе:

"В связи с последними публикациями в российских СМИ, хотим отметить следующие факты.

1 июля вступил в должность новый генеральный менеджер. Его прямой задачей является финансовая стабилизация клуба и налаживание профессиональных процессов.

Сезон-2017/2018 однозначно не будет последним для "Слована" в КХЛ. На эту тему у нас не ведется никакой дискуссии, а как раз наоборот. Мы стараемся сделать свою работу более эффективной, чтобы быть в наилучшей форме, и тогда уже не будет дискуссий о стабильном участии клуба в КХЛ. Мы делаем более привлекательным и широким предложение продуктов для сотрудничества с потенциальными партнерами. Хотя Словакия является несравнимо меньшим рынком, чем Россия, но по нескольким причинам мы считаемся привлекательным клубом с богатой хоккейной историей.

Поездки являются одной из крупнейших статей расходов клуба, и многие клубы КХЛ также говорят об этом факте. Летать чартером в однодневные поездки или поездки на близкие расстояния мы считаем бессмысленным с экономической точки зрения. Мы опробовали это в нашей первой поездке, и мы очень довольны. Для нас были обеспечены все услуги высшего класса. В длительные поездки, как упомянутая поездка Владивосток – Шанхай – Хабаровск, мы не будем летать обычными рейсами".