"Слован" одержал шестую победу подряд, обыграв "Нефтехимик"

"Слован" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Нефтехимик" (3:2). Победную шайбу забросил нападающий братиславской команды Павол Скалицкий.

Для команды Милоша Ржиги эта победа стала шестой подряд. Нижнекамский коллектив потерпел третье поражение в трех последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.

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Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Слован" (Братислава) - 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Гюнге - 19 (Брюле, Жуков), 0:12 - 1:0. Глинка - 4 (Серсен, Тэйфф), 9:04 - 1:1. Пластино - 6 (Чичу, Тэйфф), 36:59 - 1:2. Скалицкий - 3 (Лушняк), 38:07 - 1:3. Полыгалов - 12 (бол., Лекомцев, Кареев), 50:00 - 2:3.

Вратари: Кареев (58:43) - Браст.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 36 (13+9+14) - 29 (12+11+6).

Судьи: Акузовский, Фатеев.

19 января. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".