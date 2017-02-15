"Слован" и "Медвешчак" забросили 12 шайб на двоих

"Слован" одержал непростую победу над "Медвешчаком" (7:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе хорватской команды хет-триком отметился форвард Александр Жиру. Оба клуба провели свои последние матчи в этом сезоне и не попали в плей-офф. "Слован" занимает 10-е место, "Медвешчак" – 11-ю строчку.

Ранее сообщалось, что "Медвешчак" второй матч кряду собирает на игру лишь 13 хоккеистов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) – "Медвешчак" (Загреб) – 7:5 (3:0, 1:1, 3:4)

Голы: Пластино – 7 (Чипчура, Еглич), 9:52 – 1:0. Бачик – 1 (Росандич), 13:53 – 2:0. Лушняк – 7 (бол., Штясны, Скалицкий), 17:05 – 3:0. Скалицкий – 4 (бол., Штясны), 22:08 – 4:0. Жиру – 17 (Катич), 33:55 – 4:1. Чипчура – 13 (Еглич, Пластино), 41:34 – 5:1. Жиру – 18 (Аркалов), 46:05 – 5:2. Староста – 1 (Еглич, Пластино), 51:34 – 6:2. Глинка – 7 (бол., Тэйфф, Чичу), 53:59 – 7:2. Козак – 1 (Катич), 54:17 – 7:3. Жиру – 19 (Лессио, Перкович), 55:17 – 7:4. Перкович – 1 (бол., Лессио, Катич), 57:20 – 7:5.

Вратари: Погге – Гайдученко.

Штраф: 10 – 16.

Броски: 48 (20+16+12) – 41 (11+17+13).

Судьи: Бондарь, Оскирко.

15 февраля. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).