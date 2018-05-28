"Слован" и "Адмирал" сыграют в предсезонном турнире в Чехии

"Слован" и "Адмирал" примут участие в турнире Мемориал Збынека Куши в Чехии, который пройдет с 16 по 18 августа. Как сообщается на официальном сайте братиславского клуба, также на предсезонном первенстве сыграют "Динамо" из Пардубице и "Айсбэрен".

В рамках подготовки к сезону "Слован" также проведет товарищеские матчи с "Кометой", "Младой-Болеслав", "Оломоуц" и "Витковице".

В текущем сезоне "Слован" и "Адмирал" не смогли выйти в плей-офф КХЛ. Братиславская команда с 58 баллами заняла 12-е место в "Западе", а владивостокский клуб (63) – 11-е место "Востока".