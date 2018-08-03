СКА взял на турнир в Сочи 28 хоккеистов

СКА на своем официальном сайте сообщил, что команда отправилась в Сочи для участия в турнире Sochi Hockey Open. 4 августа армейцы встретятся с ХК "Сочи", 5 августа сыграют с "Куньлунем", 7 августа соперником СКА станет "Локомотив", а завершится турнир для петербуржцев 8 августа игрой с "Ак Барсом".

Тренерский штаб СКА взял на выезд 28 игроков:

Вратари: Магнус Хелльберг, Никита Богданов.

Защитники: Антон Белов, Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Патрик Херсли, Владислав Гавриков, Давид Рундблад, Артем Земченок, Василий Токранов, Андрей Зубарев, Ярослав Дыбленко.

Нападающие: Ярно Коскиранта, Павел Дацюк, Сергей Плотников, Сергей Калинин, Илья Каблуков, Алексей Бывальцев, Евгений Кетов, Наиль Якупов, Николай Прохоркин, Алексей Кручинин, Олег Ли, Никита Гусев, Виктор Тихонов, Александр Барабанов, Александр Дергачев, Максим Карпов.

Еще девять хоккеистов СКА сыграют на турнире в составе олимпийской сборной России.