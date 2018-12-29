СКА в овертайме обыграл "Адмирал"

СКА на выезде обыграл "Адмирал" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Давид Рундблад, решающая шайба в овертайме в активе Наиля Якупова. У хозяев отличились Юрий Козловский и Александр Стрельцов.

СКА набрал 68 очков и занимает второе место в Западной конференции. У "Адмирала" 25 очков и последнее место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - СКА (Санкт-Петербург) - 2:3 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Козловский - 1 (бол., Мищенко), 6:33 - 1:0. А. Стрельцов - 4 (Коньков), 8:30 - 2:0. Рундблад - 3 (бол., Дацюк), 49:19 - 2:1. Рундблад - 4 (Барабанов), 52:24 - 2:2. Якупов - 13 (Бывальцев), 61:05 - 2:3.

Вратари: Серебряков - Шестеркин.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 14 (6+1+6+1) - 41 (10+14+16+1).

Судьи: Овчинников, Щенев.

29 декабря. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".

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