СКА победил "Трактор"

СКА на выезде переиграл "Трактор" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе питерцев дубль оформил нападающий Патрик Торесен, а также по разу отличились форварды Вадим Шипачев, Максим Карпов, Сергей Широков и Никита Гусев.
У челябинцев забили нападающие Пол Щехура и Игорь Полыгалов.
СКА занимает первое место турнирной таблицы Западной конференции, "Трактор" - 7-е в Восточной.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Трактор" (Челябинск) - СКА (Санкт-Петербург) - 2:6 (0:4, 1:1, 1:1)
Голы: Шипачев - 8 (Плотников, Гусев), 3:33 - 0:1. Карпов - 3 (Зуб, Рыков), 4:25 - 0:2. Широков - 17 (мен., Калинин, Херсли), 11:39 - 0:3. Гусев - 21 (Хафизуллин, Шипачев), 15:36 - 0:4. Торесен - 1 (Ковальчук, Калинин), 32:40 - 0:5. Щехура - 17 (бол., Гюнге, Бэйлен), 35:17 - 1:5. Торесен - 2 (Широков, Прохоркин), 43:26 - 1:6. Полыгалов - 9 (бол., Бэйлен, Никитин), 44:44 - 2:6.
Вратари: Демченко (Францоуз, 11:39) - Коскинен.
Штраф: 8 - 22.
Броски: 40 (15+7+18) - 46 (14+12+20).
Судьи: Морозов, Сидоренко.
5 января. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.
- Трактор
- СКА СПб
- Патрик Торесен
- Никита Гусев
- Вадим Шипачев
- Игорь Полыгалов
- Сергей Широков
- Максим Карпов (хоккей)
- Пол Щехура
Наш
СКА отобрал у ЦСКА рекорд по набранным очкам в гостях за сезон в КХЛ ! СКА : 67 очков(и 2 игры в запасе ). ЦСКА:66 очков(сезон 2014-2015г.).Кроме того,СКА одержал 21 победу в гостях,прежнее достижение(20 побед на выезде за сезон) принадлежало Акбарсу в дебютном сезоне КХЛ.
17:38 5 января