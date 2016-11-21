СКА победил ЦСКА

СКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл ЦСКА. Питерская команда в каждом из периодов дважды поражала ворота гостей.

В первом периоде команды забросили пять шайб почти за пять минут. Сначала хозяева забросили две шайбы за 66 секунды – отличились Павел Дацюк и Никита Гусев, на что гости ответили точными бросками Александра Попова и оформившего дубль Грега Скотта.

Во втором питерцам понадобилось всего лишь 15 секунд, чтобы сравнять счет и выйти вперед – шайбы на счету Максима Чудинова и Динара Хафизуллина. В третьем периоде в составе хозяев отличились Евгений Дадонов и Илья Ковальчук.

По ходу встречи форвард Вадим Шипачев, который в этом поединке набрал три очка за результативные передачи, стал лучшим ассистентом в истории СКА. Отметим, что голкипер питерской команды Игорь Шестеркин стал автором двух голевых передач.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА – 6:3 (2:3, 2:0, 2:0)

Голы: Дацюк – 6 (бол., Ковальчук, Шестеркин), 5:33 – 1:0. Гусев – 15 (Шипачев), 6:39 – 2:0. Андронов – 3 (Попов), 8:05 – 2:1. Скотт – 6 (Кугрышев, Науменков), 9:44 – 2:2. Скотт – 7 (Кошелев), 10:56 – 2:3. Чудинов – 2 (бол., Дадонов, Шипачев), 35:54 – 3:3. Хафизуллин – 2 (Дацюк, Войнов), 36:09 – 4:3. Дадонов – 17 (Шипачев, Гусев), 51:13 – 5:3. Ковальчук – 21 (п.в., Шестеркин), 59:11 – 6:3.

Вратари: Шестеркин – Сорокин (58:50 – 59:11).

Штраф: 23 – 27.

Броски: 22 (8+10+4) – 39 (19+9+11).

Судьи: Гофман, Ержабек.

21 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.