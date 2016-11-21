СКА победил ЦСКА

СКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл ЦСКА. Питерская команда в каждом из периодов дважды поражала ворота гостей.
В первом периоде команды забросили пять шайб почти за пять минут. Сначала хозяева забросили две шайбы за 66 секунды – отличились Павел Дацюк и Никита Гусев, на что гости ответили точными бросками Александра Попова и оформившего дубль Грега Скотта.
Во втором питерцам понадобилось всего лишь 15 секунд, чтобы сравнять счет и выйти вперед – шайбы на счету Максима Чудинова и Динара Хафизуллина. В третьем периоде в составе хозяев отличились Евгений Дадонов и Илья Ковальчук.
По ходу встречи форвард Вадим Шипачев, который в этом поединке набрал три очка за результативные передачи, стал лучшим ассистентом в истории СКА. Отметим, что голкипер питерской команды Игорь Шестеркин стал автором двух голевых передач.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА – 6:3 (2:3, 2:0, 2:0)
Голы: Дацюк – 6 (бол., Ковальчук, Шестеркин), 5:33 – 1:0. Гусев – 15 (Шипачев), 6:39 – 2:0. Андронов – 3 (Попов), 8:05 – 2:1. Скотт – 6 (Кугрышев, Науменков), 9:44 – 2:2. Скотт – 7 (Кошелев), 10:56 – 2:3. Чудинов – 2 (бол., Дадонов, Шипачев), 35:54 – 3:3. Хафизуллин – 2 (Дацюк, Войнов), 36:09 – 4:3. Дадонов – 17 (Шипачев, Гусев), 51:13 – 5:3. Ковальчук – 21 (п.в., Шестеркин), 59:11 – 6:3.
Вратари: Шестеркин – Сорокин (58:50 – 59:11).
Штраф: 23 – 27.
Броски: 22 (8+10+4) – 39 (19+9+11).
Судьи: Гофман, Ержабек.
21 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
LTZ
Смотрел в живую. Перекинулся парой слов после игры с иностранными специалистами, что были в Ледовом на матче. Оценили игру ЦСКА как dirty. Мое мнение совпало, особенно в моментах Телегина и Анронова. Но фанаты ЦСКА опять будут считать что их в который раз засудили. И самое главное, вот расскажите сильно ли удар вратаря в голову отличается по грязи от того, когда Ковальчук поддел Радулова, а? А ведь тогда ЦСКА такое завывание устроил, и кричал что никогда не скатиться до подобной грязи. Не прошло и 2-х лет, а скатились...
23:55 21 ноября
740
смотреть этот матч в живую- это было по кайфу!!! :)))))
23:32 21 ноября
alexpomor
spetrov alexpomor, т.е. ты допускаешь, что это было его установкой, но она нас подвела? Отлично. :) Всем спасибо за беседу. Ралпачану Фляйшманъу и другим московским армейцам не грустить. 23:01----- Я смотрел life 78, там иногда даже слышно было)))
23:07 21 ноября
Chibisov
Все было с точностью наоборот,в прошлом сезоне хоккеисты СКА хамили и грубили во встречах с ЦСКА и были за это наказаны,в этом хоккеисты ЦСКА хамски вели себя и были наказаны за это голами.
23:05 21 ноября
spetrov
alexpomor, т.е. ты допускаешь, что это было его установкой, но она нас подвела? Отлично. :) Всем спасибо за беседу. Ралпачану Фляйшманъу и другим московским армейцам не грустить.
23:01 21 ноября
Гаттузо зол!
spetrov /////Это понятно. Он не говорит игроку иди и специально замочи вратаря, но установка играть в тело постоянно у него точно есть. И наверняка в отношении некоторых игроков противника дается установка делать это максимально жестко с элементами запугивания. В данном случае они эту установку истолковали по своему, потому он и сказал ,что нарушение игровой дисциплины. Играй так ваши против полевых игроков все бы было обычно и не вызвало такой реакции. Издержки стиля.
22:59 21 ноября
Thomas_Boy
Хоккейные комменты на СЭ еще противнее футбольных. Питерские, когда вы пишете про "коней" и "сено", вы вообще понимаете, что сами "кони"?
22:59 21 ноября
Ралпачан Фляйшманъ
отмечу просто, что пока Роснефть транжирила миллиарды на Радулова, на берегах Невы подвизались аскеты и святые люди Илья Ковальчук, Мортенссон, Торесен, Паникоровский прочие Червенки. и все они играли за идею и за лапшу.
22:54 21 ноября
alexpomor
spetrov Гаттузо зол!, обрати внимание, и Квартальнов после матча заявил, что "подвела игровая дисциплина". Т.е. с одной стороны, мы с тобой правильно нащупали, где собака порылась. А с другой стороны, это не было его установкой. 22:51------- "это не было его установкой".... Не факт...
22:53 21 ноября
alexpomor
Ралпачан Фляйшманъ alexpomor_ проблема в том, что ЦСКА в условиях максимального благоприятствования свое взял без "бы". об этом невские элитарии, вопящие об лузерах, как то либо забывают, либо, как тутошний любитель "легко на классе", сразу начинают мантры "Спартак и Монреаль - истинные херои 70-х, 80-х и вообще хоккея всея Вселенной". а так то до тех пор, пока нынешний базовый клуб не выиграет хотя б три ЧМ, мериться чем то адептам атакующего советского современного хоккея нелепо - достать и предъявить то нечего) 22:48------- Там ведь вся система была другая.... А по поводу режима максимального благоприятствования - одинаковая.
22:52 21 ноября
spetrov
Гаттузо зол!, обрати внимание, и Квартальнов после матча заявил, что "подвела игровая дисциплина". Т.е. с одной стороны, мы с тобой правильно нащупали, где собака порылась. А с другой стороны, это не было его установкой.
22:51 21 ноября
spetrov
alexpomor, еще раз - у нас речь идет совершенно про другое. Поэтому воздержусь от оценок того ли иного эпизода. Хотя у меня может быть иной взгляд на вещи.
22:49 21 ноября
Ралпачан Фляйшманъ
alexpomor_ проблема в том, что ЦСКА в условиях максимального благоприятствования свое взял без "бы". об этом невские элитарии, вопящие об лузерах, как то либо забывают, либо, как тутошний любитель "легко на классе", сразу начинают мантры "Спартак и Монреаль - истинные херои 70-х, 80-х и вообще хоккея всея Вселенной". а так то до тех пор, пока нынешний базовый клуб не выиграет хотя б три ЧМ, мериться чем то адептам атакующего советского современного хоккея нелепо - достать и предъявить то нечего)
22:48 21 ноября
alexpomor
spetrov alexpomor, "удар вратаря в голову сзади - не глупость, а подлость" - Воздержусь от эмоциональных оценок. Тем более что в данном случае мы не об этом совершенно. 22:40------ Абсолютно без эмоций... Такие вещи должны наказываться. Иногда мне жалко, что нет Саши Юдина, Владислава Бульина.... После таких моментов
22:47 21 ноября
Гаттузо зол!
Лень гуглить. Напомните за сколько в ЦСКА перешел Раду и сколько получал в нищем и перебивающемся с воды на сено клубе?
22:44 21 ноября
alexpomor
Ралпачан Фляйшманъ а сколько кубков Гагарина выиграл СКА, имеющий вот уже не первый год безлимитный бюджет, беспотолочные зарплаты и луччших тренерофф во всей КэХэЭль? и сколько б было, кабы не анисимофф и аленин-газпромный? это к вопросу о лузерах) 22:38----------- Вопрос риторический.... А сколько бы выиграл ЦСКА в 70-80-е?
22:41 21 ноября
spetrov
alexpomor, "удар вратаря в голову сзади - не глупость, а подлость" - Воздержусь от эмоциональных оценок. Тем более что в данном случае мы не об этом совершенно.
22:40 21 ноября
Док_
Хоккей веселый, но какой-то безбашенный - даже в одиночку допускались проходы от своих до чужих, причем не как нож сквозь масло, а скорее как сквозь *****. В плей-офф такое просто недопустимо. Воротчики как с похмела. Для свихнувшихся на судействе (или матрацы их обидели) замечу - когда Перетурин играл за Динамо и вообще в футбол, то никаких карточек не было...
22:38 21 ноября
Ралпачан Фляйшманъ
а сколько кубков Гагарина выиграл СКА, имеющий вот уже не первый год безлимитный бюджет, беспотолочные зарплаты и луччших тренерофф во всей КэХэЭль? и сколько б было, кабы не анисимофф и аленин-газпромный? это к вопросу о лузерах)
22:38 21 ноября
alexpomor
spetrov Гаттузо зол!, т.е. ты это понимаешь, а Квартальнов нет? Абсурд, не спорь. :) Вообще говоря (вообще говоря) затягивание соперника в обмен ударами - старый способ сломать ему игру. :) ы-то, уверен, NHL смотришь временами. Другой вопрос, насколько вы постарались это сделать и насколько мы сами по глупости. 22:34----------------- Удар вратаря в голову сзади - не глупость, а подлость(((((
22:38 21 ноября
spetrov
.
22:37 21 ноября
spetrov
alexpomor, разреши ответить тебе вопросом на вопрос - а какие варианты у меня ты предполагаешь, прочитав предыдущий пост? Один я скажу - нам, московским армейцам. А еще какие варианты ты считаешь возможными у меня ниже?
22:36 21 ноября
spetrov
Гаттузо зол!, т.е. ты это понимаешь, а Квартальнов нет? Абсурд, не спорь. :) Вообще говоря (вообще говоря) затягивание соперника в обмен ударами - старый способ сломать ему игру. :) ы-то, уверен, NHL смотришь временами. Другой вопрос, насколько вы постарались это сделать и насколько мы сами по глупости.
22:34 21 ноября
Гаттузо зол!
Согласен, что нет смысла особо радоваться победе над лузерами ,которые два сезона с завистью смотрят на КГ.
22:30 21 ноября
alexpomor
spetrov alexpomor, по видению того или иного момента можно спорить. Но в принципе не понятно, зачем это вообще надо было делать. Смысл какой. 22:25---------------- Делать кому??????
22:28 21 ноября
Гаттузо зол!
spetrov ////Хотели оказать доп. давление ,пнули два раза вратаря, но не прокатило. В игре с менее классной командой проканает. Так что ничего абсурдного нет. Вы всегда играет на грани фола, такой стиль. Порой жесткая игра переходит границы и становится хамской.
22:27 21 ноября
=TeoDor=
Шерстеркин красава , 2 головых ))))) Молодцы, раскатали на классе)
22:26 21 ноября
spetrov
alexpomor, по видению того или иного момента можно спорить. Но в принципе не понятно, зачем это вообще надо было делать. Смысл какой.
22:25 21 ноября
spetrov
Ралпачан Фляйшманъ :)))
22:23 21 ноября
alexpomor
С эпизодом атаки Андронова против Шестеркина - на усмотрение судьи. В эпизоде атаки Телегина 5+20 с последующей дисквалификацией матчей на пять. Шпана....
22:22 21 ноября