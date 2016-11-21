21:49 21 ноября | ХОККЕЙ — КХЛ

СКА победил ЦСКА

Сегодня. Санкт-Петербург. СКА - ЦСКА - 6:3. Питерские армейцы победили московских. Фото photo.khl.ru
Сегодня. Санкт-Петербург. СКА - ЦСКА - 6:3. Питерские армейцы победили московских. Фото photo.khl.ru
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СКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл ЦСКА. Питерская команда в каждом из периодов дважды поражала ворота гостей.

В первом периоде команды забросили пять шайб почти за пять минут. Сначала хозяева забросили две шайбы за 66 секунды – отличились Павел Дацюк и Никита Гусев, на что гости ответили точными бросками Александра Попова и оформившего дубль Грега Скотта.

Во втором питерцам понадобилось всего лишь 15 секунд, чтобы сравнять счет и выйти вперед – шайбы на счету Максима Чудинова и Динара Хафизуллина. В третьем периоде в составе хозяев отличились Евгений Дадонов и Илья Ковальчук.

По ходу встречи форвард Вадим Шипачев, который в этом поединке набрал три очка за результативные передачи, стал лучшим ассистентом в истории СКА. Отметим, что голкипер питерской команды Игорь Шестеркин стал автором двух голевых передач.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА – 6:3 (2:3, 2:0, 2:0)

Голы: Дацюк – 6 (бол., Ковальчук, Шестеркин), 5:33 – 1:0. Гусев – 15 (Шипачев), 6:39 – 2:0. Андронов – 3 (Попов), 8:05 – 2:1. Скотт – 6 (Кугрышев, Науменков), 9:44 – 2:2. Скотт – 7 (Кошелев), 10:56 – 2:3. Чудинов – 2 (бол., Дадонов, Шипачев), 35:54 – 3:3. Хафизуллин – 2 (Дацюк, Войнов), 36:09 – 4:3. Дадонов – 17 (Шипачев, Гусев), 51:13 – 5:3. Ковальчук – 21 (п.в., Шестеркин), 59:11 – 6:3.

Вратари: Шестеркин – Сорокин (58:50 – 59:11).

Штраф: 23 – 27.

Броски: 22 (8+10+4) – 39 (19+9+11).

Судьи: Гофман, Ержабек.

21 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (42)
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LTZ

Смотрел в живую. Перекинулся парой слов после игры с иностранными специалистами, что были в Ледовом на матче. Оценили игру ЦСКА как dirty. Мое мнение совпало, особенно в моментах Телегина и Анронова. Но фанаты ЦСКА опять будут считать что их в который раз засудили. И самое главное, вот расскажите сильно ли удар вратаря в голову отличается по грязи от того, когда Ковальчук поддел Радулова, а? А ведь тогда ЦСКА такое завывание устроил, и кричал что никогда не скатиться до подобной грязи. Не прошло и 2-х лет, а скатились...

23:55 21 ноября

740

смотреть этот матч в живую- это было по кайфу!!! :)))))

23:32 21 ноября

alexpomor

spetrov alexpomor, т.е. ты допускаешь, что это было его установкой, но она нас подвела? Отлично. :) Всем спасибо за беседу. Ралпачану Фляйшманъу и другим московским армейцам не грустить. 23:01----- Я смотрел life 78, там иногда даже слышно было)))

23:07 21 ноября

Chibisov

Все было с точностью наоборот,в прошлом сезоне хоккеисты СКА хамили и грубили во встречах с ЦСКА и были за это наказаны,в этом хоккеисты ЦСКА хамски вели себя и были наказаны за это голами.

23:05 21 ноября

spetrov

alexpomor, т.е. ты допускаешь, что это было его установкой, но она нас подвела? Отлично. :) Всем спасибо за беседу. Ралпачану Фляйшманъу и другим московским армейцам не грустить.

23:01 21 ноября

Гаттузо зол!

spetrov /////Это понятно. Он не говорит игроку иди и специально замочи вратаря, но установка играть в тело постоянно у него точно есть. И наверняка в отношении некоторых игроков противника дается установка делать это максимально жестко с элементами запугивания. В данном случае они эту установку истолковали по своему, потому он и сказал ,что нарушение игровой дисциплины. Играй так ваши против полевых игроков все бы было обычно и не вызвало такой реакции. Издержки стиля.

22:59 21 ноября

Thomas_Boy

Хоккейные комменты на СЭ еще противнее футбольных. Питерские, когда вы пишете про "коней" и "сено", вы вообще понимаете, что сами "кони"?

22:59 21 ноября

Ралпачан Фляйшманъ

отмечу просто, что пока Роснефть транжирила миллиарды на Радулова, на берегах Невы подвизались аскеты и святые люди Илья Ковальчук, Мортенссон, Торесен, Паникоровский прочие Червенки. и все они играли за идею и за лапшу.

22:54 21 ноября

alexpomor

spetrov Гаттузо зол!, обрати внимание, и Квартальнов после матча заявил, что "подвела игровая дисциплина". Т.е. с одной стороны, мы с тобой правильно нащупали, где собака порылась. А с другой стороны, это не было его установкой. 22:51------- "это не было его установкой".... Не факт...

22:53 21 ноября

alexpomor

Ралпачан Фляйшманъ alexpomor_ проблема в том, что ЦСКА в условиях максимального благоприятствования свое взял без "бы". об этом невские элитарии, вопящие об лузерах, как то либо забывают, либо, как тутошний любитель "легко на классе", сразу начинают мантры "Спартак и Монреаль - истинные херои 70-х, 80-х и вообще хоккея всея Вселенной". а так то до тех пор, пока нынешний базовый клуб не выиграет хотя б три ЧМ, мериться чем то адептам атакующего советского современного хоккея нелепо - достать и предъявить то нечего) 22:48------- Там ведь вся система была другая.... А по поводу режима максимального благоприятствования - одинаковая.

22:52 21 ноября

spetrov

Гаттузо зол!, обрати внимание, и Квартальнов после матча заявил, что "подвела игровая дисциплина". Т.е. с одной стороны, мы с тобой правильно нащупали, где собака порылась. А с другой стороны, это не было его установкой.

22:51 21 ноября

spetrov

alexpomor, еще раз - у нас речь идет совершенно про другое. Поэтому воздержусь от оценок того ли иного эпизода. Хотя у меня может быть иной взгляд на вещи.

22:49 21 ноября

Ралпачан Фляйшманъ

alexpomor_ проблема в том, что ЦСКА в условиях максимального благоприятствования свое взял без "бы". об этом невские элитарии, вопящие об лузерах, как то либо забывают, либо, как тутошний любитель "легко на классе", сразу начинают мантры "Спартак и Монреаль - истинные херои 70-х, 80-х и вообще хоккея всея Вселенной". а так то до тех пор, пока нынешний базовый клуб не выиграет хотя б три ЧМ, мериться чем то адептам атакующего советского современного хоккея нелепо - достать и предъявить то нечего)

22:48 21 ноября

alexpomor

spetrov alexpomor, "удар вратаря в голову сзади - не глупость, а подлость" - Воздержусь от эмоциональных оценок. Тем более что в данном случае мы не об этом совершенно. 22:40------ Абсолютно без эмоций... Такие вещи должны наказываться. Иногда мне жалко, что нет Саши Юдина, Владислава Бульина.... После таких моментов

22:47 21 ноября

Гаттузо зол!

Лень гуглить. Напомните за сколько в ЦСКА перешел Раду и сколько получал в нищем и перебивающемся с воды на сено клубе?

22:44 21 ноября

alexpomor

Ралпачан Фляйшманъ а сколько кубков Гагарина выиграл СКА, имеющий вот уже не первый год безлимитный бюджет, беспотолочные зарплаты и луччших тренерофф во всей КэХэЭль? и сколько б было, кабы не анисимофф и аленин-газпромный? это к вопросу о лузерах) 22:38----------- Вопрос риторический.... А сколько бы выиграл ЦСКА в 70-80-е?

22:41 21 ноября

spetrov

alexpomor, "удар вратаря в голову сзади - не глупость, а подлость" - Воздержусь от эмоциональных оценок. Тем более что в данном случае мы не об этом совершенно.

22:40 21 ноября

Док_

Хоккей веселый, но какой-то безбашенный - даже в одиночку допускались проходы от своих до чужих, причем не как нож сквозь масло, а скорее как сквозь *****. В плей-офф такое просто недопустимо. Воротчики как с похмела. Для свихнувшихся на судействе (или матрацы их обидели) замечу - когда Перетурин играл за Динамо и вообще в футбол, то никаких карточек не было...

22:38 21 ноября

Ралпачан Фляйшманъ

а сколько кубков Гагарина выиграл СКА, имеющий вот уже не первый год безлимитный бюджет, беспотолочные зарплаты и луччших тренерофф во всей КэХэЭль? и сколько б было, кабы не анисимофф и аленин-газпромный? это к вопросу о лузерах)

22:38 21 ноября

alexpomor

spetrov Гаттузо зол!, т.е. ты это понимаешь, а Квартальнов нет? Абсурд, не спорь. :) Вообще говоря (вообще говоря) затягивание соперника в обмен ударами - старый способ сломать ему игру. :) ы-то, уверен, NHL смотришь временами. Другой вопрос, насколько вы постарались это сделать и насколько мы сами по глупости. 22:34----------------- Удар вратаря в голову сзади - не глупость, а подлость(((((

22:38 21 ноября

spetrov

.

22:37 21 ноября

spetrov

alexpomor, разреши ответить тебе вопросом на вопрос - а какие варианты у меня ты предполагаешь, прочитав предыдущий пост? Один я скажу - нам, московским армейцам. А еще какие варианты ты считаешь возможными у меня ниже?

22:36 21 ноября

spetrov

Гаттузо зол!, т.е. ты это понимаешь, а Квартальнов нет? Абсурд, не спорь. :) Вообще говоря (вообще говоря) затягивание соперника в обмен ударами - старый способ сломать ему игру. :) ы-то, уверен, NHL смотришь временами. Другой вопрос, насколько вы постарались это сделать и насколько мы сами по глупости.

22:34 21 ноября

Гаттузо зол!

Согласен, что нет смысла особо радоваться победе над лузерами ,которые два сезона с завистью смотрят на КГ.

22:30 21 ноября

alexpomor

spetrov alexpomor, по видению того или иного момента можно спорить. Но в принципе не понятно, зачем это вообще надо было делать. Смысл какой. 22:25---------------- Делать кому??????

22:28 21 ноября

Гаттузо зол!

spetrov ////Хотели оказать доп. давление ,пнули два раза вратаря, но не прокатило. В игре с менее классной командой проканает. Так что ничего абсурдного нет. Вы всегда играет на грани фола, такой стиль. Порой жесткая игра переходит границы и становится хамской.

22:27 21 ноября

=TeoDor=

Шерстеркин красава , 2 головых ))))) Молодцы, раскатали на классе)

22:26 21 ноября

spetrov

alexpomor, по видению того или иного момента можно спорить. Но в принципе не понятно, зачем это вообще надо было делать. Смысл какой.

22:25 21 ноября

spetrov

Ралпачан Фляйшманъ :)))

22:23 21 ноября

alexpomor

С эпизодом атаки Андронова против Шестеркина - на усмотрение судьи. В эпизоде атаки Телегина 5+20 с последующей дисквалификацией матчей на пять. Шпана....

22:22 21 ноября

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