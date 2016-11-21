Шипачев стал лучшим ассистентом в истории СКА

Нападающий СКА Вадим Шипачев в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА сделал две результативные передачи. По этому показателю 29-летний форвард обошел Максима Сушинского и стал лучшим ассистентом в истории питерского клуба. На его счету 157 результативных передач в составе питерского клуба.

МЕЖДУ ПРОЧИМ. Вадим Шипачев сделал две передачи сегодня, обогнал Максима Сушинского и стал лучшим ассистентом СКА - 157 пасов! #СКАЦСК pic.twitter.com/cYQfxzSYYU – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 21 ноября 2016 г.

Трансляция матча СКА - ЦСКА