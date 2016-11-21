21:02 21 ноября | ХОККЕЙ — КХЛ

Шипачев стал лучшим ассистентом в истории СКА

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Нападающий СКА Вадим Шипачев в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА сделал две результативные передачи. По этому показателю 29-летний форвард обошел Максима Сушинского и стал лучшим ассистентом в истории питерского клуба. На его счету 157 результативных передач в составе питерского клуба.

Трансляция матча СКА - ЦСКА

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