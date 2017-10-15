СКА отправил Чудинова в "Авангард" в обмен на 17-летнего форварда

"Авангард" обменял в СКА права на 17-летнего нападающего Дмитрия Завгороднего, информирует официальный сайт омичей. Состав "ястребов" пополнил защитник Максим Чудинов. Контракт хоккеиста рассчитан до конца сезона.

27-летний Чудинов - двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА. В нынешнем регулярном чемпионате защитник провел 14 матчей и отметился двумя результативными передачами при показателе полезности "+4". Всего в КХЛ на счету Чудинова 173 (52+121) очка в 507 матчах.

Не окажется ли Чудинов лишним и в "Авангарде"?