СКА обыграл "Локомотив" благодаря шайбе Херсли

СКА нанес поражение "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:0. Единственную шайбу забросил Патрик Херсли.
Армейцы из Санкт-Петербурга одержали четвертую победу подряд. "Локомотив" прервал двухматчевую победную серию.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Ярославль) - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Херсли - 12 (бол., Гусев, Шипачев), 31:52 - 1:0.
Вратари: Шестеркин - Судницин (58:37).
Штраф: 8 - 8.
Броски: 30 (7+12+11) - 20 (9+6+5).
Судьи: Беляев, Раводин.
11 января. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
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Kenter
Кому это... Нужно. По центральному тв смотреть как эти лимонеры ср...е 1-0 наиграли?! Челси с Арсеналом и те больще в футболе забивают)))) СКА даже по пустым не бросает)))) Какой там НХЛ?))) Вот КХЛ - это Зрелишще))))
21:56 11 января