21:47 11 января | Хоккей — КХЛ

СКА обыграл "Локомотив" благодаря шайбе Херсли

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СКА нанес поражение "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:0. Единственную шайбу забросил Патрик Херсли.

Армейцы из Санкт-Петербурга одержали четвертую победу подряд. "Локомотив" прервал двухматчевую победную серию.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Ярославль) - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Херсли - 12 (бол., Гусев, Шипачев), 31:52 - 1:0.

Вратари: Шестеркин - Судницин (58:37).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 30 (7+12+11) - 20 (9+6+5).

Судьи: Беляев, Раводин.

11 января. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Kenter

Кому это... Нужно. По центральному тв смотреть как эти лимонеры ср...е 1-0 наиграли?! Челси с Арсеналом и те больще в футболе забивают)))) СКА даже по пустым не бросает)))) Какой там НХЛ?))) Вот КХЛ - это Зрелишще))))

21:56 11 января