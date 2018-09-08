СКА дома проиграл "Салавату"

СКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил "Салавату Юлаеву" (1:4). На гол Николая Прохоркина гости ответили дублем Антона Бурдасова, а также шайбами Дмитрия Кугрышева и Филипа Ларсена.

Для питерской команды это второе поражение в третьем матче на старте нового сезона, для уфимцев это третья победа в четвертой игре.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 1:4 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Прохоркин - 2 (Кузьменко), 8:42 - 1:0. Бурдасов - 3 (бол., Ларсен, Ткачев), 22:49 - 1:1. Бурдасов - 4 (Хохряков), 42:51 - 1:2. Кугрышев - 2 (бол., Ларсен, Хартикайнен), 44:35 - 1:3. Ларсен - 1 (п.в., Жарков), 58:21 - 1:4.

Вратари: Хелльберг (57:46 - 58:21) - Кареев.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 38 (12+11+15) - 19 (4+8+7).

Судьи: Бондарь, Ромасько.

8 сентября. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

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