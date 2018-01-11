"Сибирь" выиграла у "Авангарда", забросив 3 шайбы за 4 минуты

"Сибирь" на своей площадке оказалась сильнее "Авангарда" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:2. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Андрей Ермаков, Николай Демидов, Александер Бергстрем и Александр Шаров. У "Авангарда" отличились Илья Михеев и Антон Ковалев.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Сибирь" (Новосибирская область) - "Авангард" (Омск) - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Голы: Михеев - 17, 14:21 - 0:1. Ермаков - 7 (Закриссон, Энлунд), 14:50 - 1:1. Ковалев - 1 (Самохвалов), 33:19 - 1:2. Демидов - 4 (Алексеев, Энлунд), 53:07 - 2:2. Бергстрем - 21 (бол., Энлунд, Закриссон), 55:19 - 3:2. Шаров - 7 (Санников, Демидов), 57:10 - 4:2.
Вратари: Красиков - Фурх.
Штраф: 4 - 4.Броски: 23 (5+6+12) - 45 (17+17+11).
Судьи: Белов, Гусев.
11 января. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".
нау-гад
Обратил внимание на такой момент: где-то в середине третьего периода при счете 1-2 омские болелы запели "щас забьем.." Забавно было на них смотреть после окончания матча. Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь! "Сибири" аплодирую, "Авангард" сдулся в конце. Да и не должна побеждать команда, внутри которой "раздрай" - имею в виду информацию о недавней драке и "сплав" главного тренера.. По статистике - да, преимущество гостей ощутимо, а по игре - "Сибирь" была лучше, собраннее и рациональнее что-ли. И не надо тут петь про судейство и незасчитанный гол. В итоге "Сибирь" забила 4 бесспорных - и это в любом случае больше, чем соперник.
20:11
ABMSIB
zyzx - тебе судьба преподнесет ощипанность однозначно раньше, чем ястребам, утрись
19:03
zyzx
Gost------гол забит с явно ногой,при помехе вратарю,в чем претензия, ястреб ощипанный?
18:38
Bossyara
Ну, а какие претензии к судьям по голу. Клюшек и ног во вратарской было видимо- невидимо, особенно со стороны нападения.
18:32
Gost
Аплодирую Белову и Гусеву !!! спасибо ребята за победу!!! Такой гол не засчитать дважды это подвиг...А удаления это вообще шедевр судейского мастерства...Вот поэтому вы никогда не будете судить ни Ои ни ЧМ...Гусевку с победой "заслуженной", до 27 февраля надежда на ПО будет,а потом резко пропадет...
18:14