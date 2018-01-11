"Сибирь" выиграла у "Авангарда", забросив 3 шайбы за 4 минуты

"Сибирь" на своей площадке оказалась сильнее "Авангарда" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:2. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Андрей Ермаков, Николай Демидов, Александер Бергстрем и Александр Шаров. У "Авангарда" отличились Илья Михеев и Антон Ковалев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Авангард" (Омск) - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Голы: Михеев - 17, 14:21 - 0:1. Ермаков - 7 (Закриссон, Энлунд), 14:50 - 1:1. Ковалев - 1 (Самохвалов), 33:19 - 1:2. Демидов - 4 (Алексеев, Энлунд), 53:07 - 2:2. Бергстрем - 21 (бол., Энлунд, Закриссон), 55:19 - 3:2. Шаров - 7 (Санников, Демидов), 57:10 - 4:2.

Вратари: Красиков - Фурх.

Штраф: 4 - 4.Броски: 23 (5+6+12) - 45 (17+17+11).

Судьи: Белов, Гусев.

11 января. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".