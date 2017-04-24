"Сибирь" подписала контракт с нападающим сборной Швеции

"Сибирь" подписала контракт с нападающим Патриком Закриссоном, сообщает официальный сайт клуба. Форвард сборной Швеции уже выступал в России - сезон-2011/12 он провел в "Атланте". На его счету 66 матчей и 38 (20+18) очков в КХЛ. Сезон-2013/14 Закриссон также играл в КХЛ - в составе "Льва" он набрал 32 (11+21) балла в 76 играх и добрался до финала Кубка Гагарина.

Прошедший сезон он провел в швейцарском "Лугано". На его счету 35 матчей в регулярном чемпионате страны и 19 (5+14) очков. В плей-офф он сыграл в 9 встречах, забил 1 гол и отметился 5 передачами.