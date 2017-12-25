"Сибирь" одержала победу над "Нефтехимиком", Бергстрем оформил дубль

"Сибирь" на своей площадке переиграла "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 6:2. В составе хозяев шайбы забросили Артем Артемов, Игорь Левицкий, Патрик Закриссон, Владимир Первушин. Александр Бергстрем оформил дубль. У команды из Нижнекамска отличились Андрей Нестрашил и Марат Хайруллин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)

Голы: Бергстрем - 16 (Закриссон, Энлунд), 3:30 - 1:0. Бергстрем - 17 (Ермаков), 15:04 - 2:0. Нестрашил - 9 (Галимов, Секстон), 18:04 - 2:1. Артемов - 2 (Основин, Зырянов), 22:58 - 3:1. Хайруллин - 3 (Огурцов), 24:19 - 3:2. Левицкий - 5, 29:42 - 4:2. Закриссон - 12 (бол., Верещагин, Бергстрем), 45:05 - 5:2. Первушин - 4 (Коньков, Алексеев), 55:37 - 6:2.

Вратари: Красиков - Макаров (Ежов, 30:34).

Штраф: 6 - 12.

Броски: 32 (11+11+10) - 39 (17+14+8).

Судьи: Оскирко, Цыплаков.

25 декабря. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".