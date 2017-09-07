"Шинник" посетил мемориал в память о погибших хоккеистах "Локомотива"

Футболисты и тренерский штаб "Шинника" посетили мемориал, посвященный представителям ярославского "Локомотива", которые погибли в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Трагедия унесли жизни 44 человек.

– "Шинник" в годовщину трагедии посетили мемориал на Леонтьевском кладбище в память о погибшем в авиакатастрофе "Локомотиве"... Помним", – гласит сообщение в Твиттере футбольного клуба.