Шикарный гол СКА в ворота "Ак Барса"

Нападающий СКА Вадим Шипачев на 4-й минуте первого периода матча регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" вывел свою команду вперед – 1:0. Форвард сборной России завершил шикарную комбинацию с участием Евгения Дадонова и Никиты Гусева.

Отметим, что после первого периода счет встречи – 4:1 в пользу "Ак Барса".