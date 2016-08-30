Шикарный гол СКА в ворота "Ак Барса"

Нападающий СКА Вадим Шипачев на 4-й минуте первого периода матча регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" вывел свою команду вперед – 1:0. Форвард сборной России завершил шикарную комбинацию с участием Евгения Дадонова и Никиты Гусева.
Отметим, что после первого периода счет встречи – 4:1 в пользу "Ак Барса".
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Высочайший Класс!!!
21:34
Kirillyurrich
зачем свиньям, нижеотписавшимся, показывать красоту? клоуны, хоккей для зрелища, а не только для рез-та
21:26
Spartak-Online1
Вперед Ак Барс! Надо наказывать питерских хамов-бюджетников!
21:11
Джин_SM(v3)
Счас то счет какой?
21:04
MAKKOR
А по мне счет 2-5 в пользу Ак Барса красивее питерской клоунады....
20:52
skua
CЭ в своем репертуаре Только не хватает еще комментария мин спорта сюда
20:38
tonipi
засим задачу СКА на сезон объявляю выполненной!
20:31
max112
Я понимаю если бы счёт так и остался 1:0. А то 4-е в ответку, а они про красивый гол.
20:27