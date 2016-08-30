20:12 | ХОККЕЙ — КХЛ

Шикарный гол СКА в ворота "Ак Барса"

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Нападающий СКА Вадим Шипачев на 4-й минуте первого периода матча регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" вывел свою команду вперед – 1:0. Форвард сборной России завершил шикарную комбинацию с участием Евгения Дадонова и Никиты Гусева.

Отметим, что после первого периода счет встречи – 4:1 в пользу "Ак Барса".

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КОММЕНТАРИИ (8)
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$n10nep$

Высочайший Класс!!!

21:34

Kirillyurrich

зачем свиньям, нижеотписавшимся, показывать красоту? клоуны, хоккей для зрелища, а не только для рез-та

21:26

Spartak-Online1

Вперед Ак Барс! Надо наказывать питерских хамов-бюджетников!

21:11

Джин_SM(v3)

Счас то счет какой?

21:04

MAKKOR

А по мне счет 2-5 в пользу Ак Барса красивее питерской клоунады....

20:52

skua

CЭ в своем репертуаре Только не хватает еще комментария мин спорта сюда

20:38

tonipi

засим задачу СКА на сезон объявляю выполненной!

20:31

max112

Я понимаю если бы счёт так и остался 1:0. А то 4-е в ответку, а они про красивый гол.

20:27

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