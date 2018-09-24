Шестеркин, Херсли, Ржепик и Коваленко - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших игроков недели.

Лучшим вратарем признан Игорь Шестеркин (СКА), одержавший "сухие" победы в двух гостевых матчах против московского "Динамо" и "Локомотива". В этих поединках голкипер питерского клуба отразил 47 бросков по своим воротам.



Лучшим защитником признан Патрик Херсли (СКА), одержавший вместе с командой победы в трёх гостевых матчах, забросивший в них три шайбы (лучший результат в турнире среди игроков его амплуа) и отметившийся одной результативной передачей.



Лучшим нападающим признан Михал Ржепик ("Слован"), в трех гостевых матчах забросивший 5 шайб (лучший результат недели среди нападающих) и отметившийся голевой передачей при показателе полезности "+1".



Лучшим новичком признан нападающий Николай Коваленко ("Локомотив"), в трех матчах одержавший вместе с командой две победы и отметившийся дублем в ворота "Витязя", одна из шайб стала победной.