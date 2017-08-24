Шайба Петерссона принесла "Авангарду" победу над "Северсталью"

"Авангард" с минимальным счетом обыграл "Северсталь" (1:0 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Единственную шайбу в этой встрече в овертайме забросил Андре Петерссон.
Омичи одержали вторую победу кряду на старте турнира, в то время как череповецкий клуб пока не знает побед.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Авангард" (Омск) - "Северсталь" (Череповец) - 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Петерссон - 1, 60:21 - 1:0.
Вратари: Фурх - Гудачек.
Штраф: 6 - 4.
Броски: 22 (5+6+10+1) - 20 (7+8+5+0).
Судьи: Гашилов, Щенев.
24 августа. Омск. "Арена Омск".
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