Шайба Петерссона принесла "Авангарду" победу над "Северсталью"

"Авангард" с минимальным счетом обыграл "Северсталь" (1:0 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Единственную шайбу в этой встрече в овертайме забросил Андре Петерссон.

Омичи одержали вторую победу кряду на старте турнира, в то время как череповецкий клуб пока не знает побед.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - "Северсталь" (Череповец) - 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Петерссон - 1, 60:21 - 1:0.

Вратари: Фурх - Гудачек.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 22 (5+6+10+1) - 20 (7+8+5+0).

Судьи: Гашилов, Щенев.

24 августа. Омск. "Арена Омск".