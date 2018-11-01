Шайба Галимова принесла "Авангарду" победу над "Адмиралом"

"Авангард" обыграл "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:3. Победная шайба на счету нападающего Анселя Галимова.
Омичи набрали 36 очков и идут вторыми в турнирной таблице "Востока", уступая "Автомобилисту" (46) очков.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Авангард" (Омск) - "Адмирал" (Владивосток) - 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
Голы: Деарне - 3 (Емелин, Широков), 3:47 - 1:0. Широков - 12 (Деарне), 16:04 - 2:0. Полак - 2 (Зайцев), 33:32 - 2:1. Кошелев - 1 (Чудинов, Мартынов), 36:50 - 3:1. Коньков - 6 (Кубат, Бутузов), 37:43 - 3:2. Галимов - 4 (Мартынов), 42:31 - 4:2. Угольников - 5 (бол., Глазачев, Мерескин), 54:45 - 4:3.
Вратари: Бобков - Серебряков.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 29 (7+12+10) - 25 (7+9+9).
Судьи: Букин, Кислов.
1 ноября. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".