"Северсталь" в матче с "Югрой" прервала серию поражений

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь" на домашнем льду обыграла "Югру" со счетом 2:0. До этого поединка у череповецкой команды была серия из трех поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Югра" (Ханты-Мансийск) – 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: Щербина – 2 (Карлин, Вишневский), 25:03 – 1:0. Яшин – 1 (Калашников), 30:34 – 2:0.

Вратари: Гудачек – Шарыченков (58:53).

Штраф: 17 – 25.

Броски: 27 (4+13+10) – 33 (12+8+13).

Судьи: Зибинин, Ибатулин.