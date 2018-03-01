"Северсталь" уступила по буллитам СКА и сыграет с питерцами в плей-офф

В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА по буллитам переиграл "Северсталь" со счетом 1:0. Автором решающего броска стал защитник Егор Яковлев.

"Северсталь" заняла восьмое место турнирной таблицы Западной конференции и сыграет со СКА (1) в плей-офф.

Кто выйдет в плей-офф КХЛ. Последний день "регулярки". Live! //

Определились все пары 1/8 финала плей-офф КХЛ

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Северсталь" (Череповец) - 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Яковлев.

Вратари: Шестеркин - Гудачек.Штраф: 12 - 10.

Броски: 29 (6+12+6+5) - 23 (11+7+4+1).

Судьи: Одиньш, Франо.

1 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Турнирная таблица КХЛ