"Северсталь" уступила по буллитам СКА и сыграет с питерцами в плей-офф

В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА по буллитам переиграл "Северсталь" со счетом 1:0. Автором решающего броска стал защитник Егор Яковлев.
"Северсталь" заняла восьмое место турнирной таблицы Западной конференции и сыграет со СКА (1) в плей-офф.
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КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) - "Северсталь" (Череповец) - 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит: Яковлев.
Вратари: Шестеркин - Гудачек.Штраф: 12 - 10.
Броски: 29 (6+12+6+5) - 23 (11+7+4+1).
Судьи: Одиньш, Франо.
1 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
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