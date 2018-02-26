"Северсталь" продлила контракт с Рыбиным

"Северсталь" в своем официальном Твиттере объявила о продлении контракта с нападающим Максимом Рыбиным. Новое соглашение с 36-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
В этом регулярном чемпионате форвард провел 52 матча и набрал 12 (6+6) очков. Ранее он играл за такие команды, как СКА, "Витязь", "Нефтехимик" и "Лада". Самый результативный сезон Рыбин провел за "Спартак" в сезоне-2008/09, набрав 30 (14+16) очков.
Максим Рыбин остаётся в "Северстали"– HC Severstal (@severstalclub) 26 февраля 2018 г.
Нападающих продолжит свою карьеру в череповецком клубе. Срок нового соглашения – один год. #хоккейважнее #хоккей #хксеверсталь #череповец #hcseverstal #khl #hockey #кхл #стальные #мыстальныенаснесломают #северсталь pic.twitter.com/bqChockj9w
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