"Северсталь" продлила контракт с игроком, набравшим два очка в прошлом сезоне

"Северсталь" на своем официальном сайте объявила о заключении нового контракта с нападающим Николаем Казаковцевым. Новое соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Напомним, что в прошлом сезоне форвард набрал всего 2 (1+1) очка в 40 встречах регулярного чемпионата КХЛ. Всего в лиге он набрал 50 (28+22) очков в 276 матчах.