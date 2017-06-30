"Северсталь" продлила контракт с игроком, набравшим два очка в прошлом сезоне

"Северсталь" на своем официальном сайте объявила о заключении нового контракта с нападающим Николаем Казаковцевым. Новое соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
Напомним, что в прошлом сезоне форвард набрал всего 2 (1+1) очка в 40 встречах регулярного чемпионата КХЛ. Всего в лиге он набрал 50 (28+22) очков в 276 матчах.
ХК "Северсталь и нападающий Николай КАЗАКОВЦЕВ переподписали контракт на новых условиях. Срок нового соглашения рассчитан на один год. pic.twitter.com/pURyCDnoob– severstalclub (@severstalclub) 30 июня 2017 г.