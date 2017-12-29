"Северсталь" обыграла "Торпедо"

"Северсталь" на своей площадке обыграла "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. Шайбы в составе победителей забили Валерий Васильев, Евгений Монс и Павел Чернов. У отличились отличились Егор Дугин и Евгений Мозер.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - "Торпедо" НН (Нижний Новгород) - 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Голы: Васильев - 7 (бол., Чернов, Кагарлицкий), 7:06 - 1:0. Монс - 3 (Монахов), 25:45 - 2:0. Дугин - 11 (Кинрейд), 28:25 - 2:1. Чернов - 8 (мен., Кагарлицкий), 32:35 - 3:1. Мозер - 6, 34:11 - 3:2.

Вратари: Гудачек - Лисутин (59:22).

Штраф: 8 - 16.

Броски: 22 (9+8+5) - 19 (9+5+5).

Судьи: Белов, Кулаков.

29 декабря. Череповец. Ледовый дворец.