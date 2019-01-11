"Северсталь" обыграла "Сибирь", одержав третью победу подряд

"Северсталь" победила "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:4. Победную шайбу забросил нападающий Игорь Гераськин.

"Северсталь" набрала 32 очка и расположилась на 11-м месте в Западной конференции. "Сибирь" с 36-ю баллами занимает 11-ю строчку на Востоке.

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"Сибирь" (Новосибирская область) - "Северсталь" (Череповец) - 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)

Голы: Кодола - 5 (Петунин, Марковин), 6:32 - 0:1. Бабенко - 1 (Кудако, Эштон), 8:05 - 0:2. Логинов - 6 (бол., Принс, Пелтола), 11:33 - 1:2. Кудако - 3 (Бабенко), 24:03 - 1:3. Первушин - 6 (мен., Романцев), 27:44 - 2:3. Эштон - 5 (Кинрейд), 34:20 - 2:4. Климонтов - 1 (Миловзоров, Саюстов), 54:56 - 3:4. Саюстов - 8, 56:22 - 4:4. Гераськин - 6 (Трубачев, Вовченко), 57:16 - 4:5.

Вратари: Красиков (59:37) - Фурх.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 32 (5+15+12) - 35 (15+12+8).

Судьи: Акузовский, Бирин.

11 января. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

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