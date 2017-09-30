Сергей Зубов: "Ошибка в овертайме стоила "Сочи" дополнительных очков"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после поражения от "Югры" (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда провалила первый период встречи. Он также добавил, что ошибка в овертайме стоила клубу дополнительных очков.

Победную шайбу в матче с буллита забросил нападающий "Югры" Павел Варфоломеев. Это поражение стало третьим подряд для сочинской команды.

– Соперника с победой. В зачет сегодня возьмем наши спецбригады, – приводит официальный сайт "Югры" слова Зубова. – Во втором и третьем периоде мы проснулись, вошли в игру. Показывали тот хоккей, в который мы хотим играть. В первые 20 минут – где-то и наша ошибка, не настроили ребят. Знали, что соперник будет играть агрессивно, активно. Нелепая ошибка в овертайме стоила нам дополнительных очков.