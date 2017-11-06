Сергей Зубов - о матче с "Амуром": "Сочи" должен научиться проводить такие тяжелые игры, где любой момент важен"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Амура" (0:2) отметил, что его команде не хватило бросков и остроты. Специалист также добавил, что сочинцы должны научиться проводить такие тяжелые игры, где любой момент важен.

– Можно после таких игр посетовать, что это конец тяжелой поездки, но пацаны должны научиться играть такие тяжелые игры, где любой момент важен, – цитирует клубная пресс-служба Зубова. – Как в обороне, так и в атаке. Были моменты, но без натуги, без огромного желания и малой кровью такие игры не выигрываются. В этом мы сегодня уступали сопернику, соответственно, такой итог.

– Чего не хватило "Сочи", чтобы реализовать численное преимущество?

– Не хватило бросков, остроты. Очень много возили шайбу по бортам. В принципе, здесь комментарий такой же. Мы не пошли в те зоны, где больно. Забить тяжело в сегодняшнем хоккее.

– До первой пропущенной шайбы ваша команда очень четко играла в обороне, ничего не позволяла сопернику. Что произошло после гола?

– Соперник добавил, у нас где-то не хватило силенок. Так случается. Команда начинает давить, происходят индивидуальные ошибки.

– Как-то учитывали при подготовке к матчу, что "Амур" в топ-3 лиги по реализации "лишнего"?

– Да, мы готовимся к каждой игре, знаем статистику.