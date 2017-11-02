Сергей Зубов: "Невозможно делать такие ошибки, особенно играя на выезде"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Адмиралом" (0:4) посетовал на реализацию голевых моментов и ошибки при выходе из своей зоны.



– Посмотрев на статистику этого матча, можно предположить, что игра была равная, – цитирует Зубова официальный сайт клуба. – Но в конечном итоге на табло цифры, которые нас совершенно не радуют. Где-то отрезками, особенно во втором периоде, у нас были моменты, которые нужно было реализовывать. К сожалению, мы этого не сделали и удалениями сломали себе игру. Грубейшие ошибки при выходе из своей зоны… Невозможно делать такие ошибки, особенно играя на выезде. Будем делать выводы.