Сергей Зубов: "Некоторые игроки "Сочи" не понимают, как играть с сильными соперниками"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Автомобилистом" (1:3) отметил, что команде нужно проявлять больше хладнокровия.



– Отличный хоккей, честная, бескомпромиссная борьба на протяжении всего матча – за что мы и любим хоккей, – цитирует Зубова официальный сайт "Сочи". – Некоторые в нашей команде немножко не понимают, что нужно делать в играх, в деталях, против сильных соперников. Но мы будем над этим работать. У нас осталась последняя игра домашней серии. Будем к ней готовиться.



Плохая реализация? Ребята стараются. Где-то не везет, где-то в каких-то моментах должны проявлять больше хладнокровия, целенаправленности. Мы работаем над этим.