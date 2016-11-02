Сергей Плотников: "Хотелось бы побольше напряженных матчей в КХЛ"

Форвард СКА Сергей Плотников признался, что хотел бы больше напряженных матчей в чемпионате КХЛ. На данный момент команда из Санкт-Петербурга занимает первое место в Западной конференции, набрав в 27 матчах 67 очков, потерпев лишь одно поражение в основное время.
- Хотелось бы побольше напряженных матчей в КХЛ, чтобы чувствовать себя в своей тарелке, но раз играем так – значит, полностью отдаемся игре, - цитирует "Р-Спорт" Плотникова. - Что может быть лучше побед? В плей-офф, скорее всего, уже не будет такого, другая будет игра, но все будут готовы, тренерский штаб нам точно расслабиться не даст.
prosvet81
ты сам то напряженный хоть раз на площадке был? один сезон на должном уровне отыграл и щас как валенок ...не будь тебя в Ске с другой команды давно поперли бы ...здесь хоть партнеры выручают есть кому отдать и забить
13:16
+-=0
надо распустить ска , который превысил потолок зарплат в несколько раз , но ротенберг и компания думают ,что так интереснее.
12:25