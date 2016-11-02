12:04 | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Плотников: "Хотелось бы побольше напряженных матчей в КХЛ"

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Форвард СКА Сергей Плотников признался, что хотел бы больше напряженных матчей в чемпионате КХЛ. На данный момент команда из Санкт-Петербурга занимает первое место в Западной конференции, набрав в 27 матчах 67 очков, потерпев лишь одно поражение в основное время.

- Хотелось бы побольше напряженных матчей в КХЛ, чтобы чувствовать себя в своей тарелке, но раз играем так – значит, полностью отдаемся игре, - цитирует "Р-Спорт" Плотникова. - Что может быть лучше побед? В плей-офф, скорее всего, уже не будет такого, другая будет игра, но все будут готовы, тренерский штаб нам точно расслабиться не даст.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161102/1111679800.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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prosvet81

ты сам то напряженный хоть раз на площадке был? один сезон на должном уровне отыграл и щас как валенок ...не будь тебя в Ске с другой команды давно поперли бы ...здесь хоть партнеры выручают есть кому отдать и забить

13:16

+-=0

надо распустить ска , который превысил потолок зарплат в несколько раз , но ротенберг и компания думают ,что так интереснее.

12:25

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