Сергей Плотников: "Хотелось бы побольше напряженных матчей в КХЛ"

Форвард СКА Сергей Плотников признался, что хотел бы больше напряженных матчей в чемпионате КХЛ. На данный момент команда из Санкт-Петербурга занимает первое место в Западной конференции, набрав в 27 матчах 67 очков, потерпев лишь одно поражение в основное время.

- Хотелось бы побольше напряженных матчей в КХЛ, чтобы чувствовать себя в своей тарелке, но раз играем так – значит, полностью отдаемся игре, - цитирует "Р-Спорт" Плотникова. - Что может быть лучше побед? В плей-офф, скорее всего, уже не будет такого, другая будет игра, но все будут готовы, тренерский штаб нам точно расслабиться не даст.