Сергей Орешкин: "Сегодня "Динамо" прорвало"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после победы над "Барысом" (3:0) посетовал, что команда опять тяжело входила в игру. Также он отметил, что ребята стараются больше чем на сто процентов.

– Тяжело опять входим в игру, где-то перестраховываемся, очень хотим выиграть, – подчеркнул Орешкин. – Сегодня прорвало, а так просили ребят, чтобы больше играли в чужой зоне. Они терпели, а потом болельщики погнали команду вперед, помогли нам, и в итоге прорезалось у нападающих. А так терпели, работали и выиграли.

– В четырех послед матчах у "Динамо" три победы и это совпало с выздоровлением Александра Еременко. Это случайность или закономерность?

– Даже не знаю. Выделять никого нельзя. Все стараются больше, чем на сто процентов, делают свое дело. Ребята все помогают друг другу, знают нашу ситуацию. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)