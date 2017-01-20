Сергей Мозякин: "Ягр, когда рекорд побивает, с ума сходит?"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин подчеркнул, что не обращает внимания на личные достижения. По его словам, главной его целью является завоевание Кубка Гагарина с командой.

- Как обычно, перед рекордом у меня бывает затишье, - цитирует "Р-Спорт" Мозякина. - Что-то куда-то уходит. Но потом это случилось, и я забываю. Ну, а что я могу сделать? Ягр, когда рекорд побивает, тоже с ума сходит? Музей есть, все хранится, я ничего не забываю. Рекорды рекордами, это есть. Но у меня есть команда, и мы играем не за мои рекорды, а за Кубок Гагарина. У нас есть цели, которые мы ставим перед сезоном. Я стараюсь, что-то делаю, и команда мне помогает.