Сергей Макаров: "От силовых приемов Билялетдинова канадцы диву давались"

Бывший нападающий сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Сергей Макаров отметил, что одним из самых непроходимых защитников для него был Валерий Васильев, большую часть карьеры проведший в московском "Динамо". Выдающийся отечественный хоккеист также добавил, что нынешний главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов был жестким и очень дисциплинированным игроком.

– Какие защитники были для вас самыми непроходимыми?

– Фетисова проходить не довелось, мы друг против друга не играли даже на тренировках. Валерка Васильев – вот это глыба! Никогда к сопернику не несся изо всех сил, умел грамотно подкатиться. Всегда находился в нужное время в нужном месте. На коньках стоял, как на ногах. Точил лезвия так, чтобы не оставалось желобка. Казалось, он не затрачивает сил. Пройти Иваныча мало кому удавалось.

Очень сильна была динамовская пара Первухин – Билялетдинов. Вася катился задом быстрее, чем передом. А Билл был жестким и дисциплинированным. В атаку мало ходил, зато силовые приемы применял так, что даже канадцы диву давались. Я, кстати, тоже под них попадал.

– С Харламовым в одном звене выходили?

– Приходилось. Я ведь почти со всеми переиграл. Когда пришел в ЦСКА, меня поставили к Володе Викулову и Боре Александрову. На чемпионатах мира-1978 и 1979 и Олимпиаде в Лейк-Плэсиде играл с братьями Голиковыми. На чемпионате мира-1981 в Швеции - с Крутовым и Петровым. Травмированного Капустина подменял в звене со Жлуктовым и Балдерисом. В Швейцарии выходил на лед с Быковым и Хомутовым. А когда Тихонов начал строить новую команду, успел поиграть с Буре, Могильным, Федоровым.

– Если повернуть колесо истории вспять, где бы провели карьеру?

– Не хочу загадывать. Живу настоящим. Очень счастлив, что повидал два мира. Нам повезло. До нас уехать в НХЛ было нереально. Мы же успели не только съездить, но и там поиграть, себя показать.