Сергей Костицын: "Удаление Лукоянова в матче с "Ак Барсом" помогло переломить ход игры"

Форвард минского "Динамо" Сергей Костицын после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом" (5:3) выразил мнение, что переломить ход встречи его команде удалось благодаря удалению игрока казанцев Артема Лукоянова. Белорусы уступали со счетом 1:3 после двух периодов.

– В моменте с дракой в третьем периоде нам все-таки удалось заработать удаление, – приводит "Р-Спорт" слова Костицына. – Начали в большинстве, забили гол, а потом придерживались своего плана на игру. Но это удаление (Лукоянова) нам, конечно, помогло, забили гол. Что было потом... Я даже не видел, как голы мы забивали. Сидел на скамейке и отдыхал. Мы продолжали играть в свой хоккей, несмотря на счет 1:3. У нас до этого тоже были моменты, могли забить в большинстве во втором периоде. Мы придерживались нашей системы, создавали моменты, ну и получилось выиграть. В начале матча "Ак Барс" удачно реализовал моменты. Что создал, то забил. Слишком много мы играем в меньшинстве в последнее время. Нельзя так. Мы хорошо играем не только эти пять матчей, но и весь сезон. Забиваем, в обороне хорошо играем.