Сергей Федоров: "ЦСКА еще ищет игровой ритм"

Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров после победы над "Трактором" в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда еще находится в поиске игрового ритма после двух месяцев серьезных нагрузок. Напомним, что во встрече за Кубок Открытия в понедельник армейцы уступили в Магнитогорске местному "Металлургу" – 2:3.

– После не совсем удачного старта сезона в Магнитогорске, конечно, хотелось реабилитироваться в игре с "Трактором". Самое важное было – показать свою игру, свою результативность, – цитирует "Р-Спорт" Федорова. – В любом случае видно, что пока мы еще ищем игровой ритм, ведь команда только-только вышла из нагрузочного периода продолжительностью два месяца. Так что не все сразу, пусть в Магнитогорске не добились победы, но все равно увидели то, что хотели.

У Кугрышева повреждение небольшое. Он доиграл матч с "Магниткой", что было не совсем правильным решением. По ходу игры тело хорошо себя чувствовало, а после, когда остыло, он почувствовал боль. Ничего страшного, это только начало сезона.