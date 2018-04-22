Сергей Федоров: "Что будет с тренерским штабом ЦСКА? Рановато об этом говорить"

Член наблюдательного совета ЦСКА, известный в прошлом нападающий сборной России Сергей Федоров высказал свое мнение о причинах победы "Ак Барса" в финале Кубка Гагарина.

– Что не получилось у ЦСКА в пятом матче?

– Мне бы хотелось привести слова главного тренера Игоря Никитина о том, что это был "лучший матч в серии". Согласен с ним. Это финал плей-офф, встречаются лучшие команды. Можно вдаваться в тактику, в какие-то еще моменты, но финал вышел зрелищным. Наша команда приобрела очень много опыта. Мы прошли на пути к финальной серии много хороших соперников и проиграли достойно, причем очень организованной команде. Победил сильнейший.

– Есть информация о том, что будет с тренерским штабом и некоторыми игроками ЦСКА с истекающими контрактами на будущий сезон?

– Рановато об этом говорить. Есть определенные моменты, которые должны случиться, но после заключительной игры сразу сложно что-то комментировать.

– Что вы сказали Зинэтуле Билялетдинову?

– Поздравил. А вот то, что сказал ему на ушко, комментировать не буду. Но я очень рад за него и весь тренерский штаб "Ак Барса".

– Согласны с мнением, что ЦСКА в пятой игре преобразился и выглядел совсем иначе, чем в прошлых матчах?

– Ребята вышли играть. Это самое главное. Для нас было важно выйти играть, а не умирать. Ребята сделали все, чтобы вернуть серию в Москву. Сложно кого-то упрекнуть в недостаточном желании или самоотдаче. В финале Кубка Гагарина этого и быть не может быть. Очень рад за наш новый коллектив. А он наполовину новый. Тренерский штаб тоже наполовину новый. Я очень рад, что все эти люди нашли "химиию". Мы не просто так попали в финал, а благодаря сплочению, пониманию друг друга, каждодневной работе. Игроки и тренеры были единым целым. (Игорь ЕРОНКО)