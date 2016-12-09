20:05 | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Бердников: "Преимущество "Авангарда" остро ощущалось в первой половине матча"

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Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Авангарда" (2:3 Б) отметил, что команда тяжело начала первый период. По словам специалиста, преимущество соперника остро ощущалось в первой половине встречи.

– "Авангард" – с победой, – приводит пресс-служба новокузнецкого "Металлурга" слова Бердникова. – Нам было тяжело войти в первый период, соперник имел явное преимущество по броскам. Во втором периоде мы немного перестроились тактически, но преимущество "Авангарда" все равно ощущалось, особенно активными включениями защитников в нашу зону. Здорово отыграл Андрей Кареев, но хоккей есть хоккей. Мы рады, что добыли одно очко в матче с командой, которая на сегодняшний день является второй в Восточной конференции. Ну а в реализации буллитов соперник оказался сильнее. Удача была на стороне "Авангарда".

Дополнительная информация

http://www.metallurg-nk.ru/

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