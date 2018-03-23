Сергей Андронов: "Мы не думали ни про какой рекорд, просто играли"

Капитан ЦСКА Сергей Андронов заявил, что он не слишком расстроен после поражения в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ с "Йокеритом" (1:2 5 ОТ). Напомним, что игра длилась около шести часов, а победная шайба была заброшена на 143-й минуте.

– Уступили, но все нормально, это же плей-офф! Мы играем с хорошей командой. Нет, не думали ни про какой рекорд, просто играли, – цитирует "Р-Спорт" Андронова. – Меньше 40 часов осталось до игры в Хельсинки, но мы успеем восстановиться, все нормально. Про соперника - что говорить, они действительно здорово играют в обороне! Вот и идет такая игра.