Семен Кошелев: "Давно ждал своего дебютного гола за ЦСКА"

Нападающий ЦСКА Семен Кошелев, забросивший первую шайбу в КХЛ, после крупной победы над "Ладой" (6:1) в матче регулярного чемпионата лиги, поделился впечатлениями от своей первой игры в сезоне. Также он отметил, что надеется выйти в следующем матче, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Вы сегодня забросили первую шайбу в КХЛ. Какие ощущения?

– Давно ждал дебютного гола за ЦСКА. Очень рад, что наконец-то получилось это сделать. Теперь оставлю шайбу себе на память. Буду хранить ее дома у мамы, моей самой главной болельщицы. Там есть специальное место для этого.

– Музей?

– Да нет. Музея у меня пока нет.

– Мама уже прислала поздравительную SMS?

– Нет еще. Игра только закончилась. Она даже еще не знает, что я играл сегодня.

– А сами когда узнали, что выйдете против "Лады"?

– Вчера. Просто не успел ей сказать.

– "Ладу" вы сегодня переиграли с очень крупным счетом, шесть шайб забросили. Удивлены, что эта команда идет в Восточной конференции на промежуточном четвертом месте?

– Я даже не смотрел, на каком месте они находятся, если честно. Видел только их последний матч со СКА.

– Полностью довольны сегодняшней игрой?

– Да нет. Была пара ошибок. Нужно будет разобрать эти моменты, чтобы больше не повторять такого. Хотя в целом у нас сегодня многое получалось, но не все.

– Этот матч стал для вас первым в нынешнем сезоне. Наверное, заждались уже?

– Да нет. Почему? Готовился к играм за основную команду в фарм-клубе "Звезда". Сейчас вот вызвали. Вроде хорошо получилось сыграть. Надеюсь, что тренеры меня поставят и на следующий матч. Постараюсь закрепиться в команде и приносить ей максимальную пользу.

– Читали слова Дмитрия Квартальнова, который говорил, что сейчас у молодежи есть хороший шанс закрепиться в составе в отсутствие лидеров команды?

– Это очень подстегивает. Мы все чувствуем, что нам доверяют, дают возможность проявить себя.