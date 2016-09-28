Семен Кокуев: "Победы над "Локомотивом" и "Витязем" придадут нам сил"

Нападающий "Динамо" Семен Кокуев после победы над "Витязем" (3:0) рассказал о том, почему не получается наладить игру в большинстве, а также прокомментировал свою шайбу.

– Мы должны были сегодня выигрывать, – рассказал Кокуев. – Надо всем вместе выбираться из непростой ситуации, и сегодня команда справилась со своими задачами. Александр Еременко много выручал нас.

– У вас было много возможностей использовать большинство, но не получилось его реализовать. Почему?

– Трудно сказать. Возможно, мало бросаем, хотя на тренировках это отрабатываем, уделяем данному компоненту много времени. Думаю, все придет.

– Ваша шайба получилась очень красивой – своеобразная подставочка. Как часто удавалось так забивать?

– Все голы, которые я забрасывал с пятака, такими и получались.

– То есть можно сказать, что эта типичная для вас шайба?

– Да, я больше под воротами пытаюсь играть, но чаще шайбы получаются трудовыми.

– Ваше звено с Рыбаковым и Сопиным провело уже несколько матчей. Можно ли сказать, что оно сформировалось?

– Мы неплохо понимаем друг друга и много работаем над этим на тренировках.

– Тем более, что с Рыбаковым у вас остались связи по "Трактору".

– Да, в этом плане мне с ним легче. Алексей Сопин к нам влился очень хорошо. Мы все понимаем друг друга.

– Можно ли сказать, что две победы - над "Локомотивом" и "Витязем" - позволят "Динамо" преодолеть кризис?

– Конечно, они придадут нам сил. Поедем на выезд с положительными эмоциями. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)