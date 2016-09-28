Семен Кокуев: "Победы над "Локомотивом" и "Витязем" придадут нам сил"

Нападающий "Динамо" Семен Кокуев после победы над "Витязем" (3:0) рассказал о том, почему не получается наладить игру в большинстве, а также прокомментировал свою шайбу.
– Мы должны были сегодня выигрывать, – рассказал Кокуев. – Надо всем вместе выбираться из непростой ситуации, и сегодня команда справилась со своими задачами. Александр Еременко много выручал нас.
– У вас было много возможностей использовать большинство, но не получилось его реализовать. Почему?
– Трудно сказать. Возможно, мало бросаем, хотя на тренировках это отрабатываем, уделяем данному компоненту много времени. Думаю, все придет.
– Ваша шайба получилась очень красивой – своеобразная подставочка. Как часто удавалось так забивать?
– Все голы, которые я забрасывал с пятака, такими и получались.
– То есть можно сказать, что эта типичная для вас шайба?
– Да, я больше под воротами пытаюсь играть, но чаще шайбы получаются трудовыми.
– Ваше звено с Рыбаковым и Сопиным провело уже несколько матчей. Можно ли сказать, что оно сформировалось?
– Мы неплохо понимаем друг друга и много работаем над этим на тренировках.
– Тем более, что с Рыбаковым у вас остались связи по "Трактору".
– Да, в этом плане мне с ним легче. Алексей Сопин к нам влился очень хорошо. Мы все понимаем друг друга.
– Можно ли сказать, что две победы - над "Локомотивом" и "Витязем" - позволят "Динамо" преодолеть кризис?
– Конечно, они придадут нам сил. Поедем на выезд с положительными эмоциями. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)