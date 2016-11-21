Семен Кокуев: "Динамо" по-прежнему не может почувствовать свою игру"

Нападающий московского "Динамо" Семен Кокуев после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от магнитогорского "Металлурга" (0:5) отметил, что команде в последнее время с трудом дается реализация моментов. По словам лучшего снайпера динамовцев, игрокам нужно дейстовать с большей нацеленностью на ворота соперников.

– В последнее время у нас с трудом получается забить, – приводит пресс-служба "Металлурга" слова Кокуева. – И в последнем матче с "Локомотивом" мы не забили. Не можем почувствовать игру. Без голов все равно не выиграть. Сыграй где-то поудачнее, забей, и уже по-другому бы складывалась игра. Но всегда эта "бы" мешает.

– Насколько хорошо отыграл Илья Самсонов?

– Он выручал. Причем, несколько раз сделал это здорово. Нам нужно было действовать более нацелено, более хладнокровно под воротами. Трудовые голы забить, закопать. Хоть как-нибудь, но у нас пока не получается.

– Показалось, что "Динамо" вышло на второй период с огромным желанием отыграться, получило большинство, не забило, и тут же пропустило третий гол. После чего сникло.

– Нет, мы не сникли, наоборот, поддерживали друг друга. С "Магниткой" тяжело играть, если играть вчетвером. У них хорошие исполнители, забить могут из полумомента.

– Против пятерки Коваржа в меньшинстве вообще невозможно играть?

– Почему нет? Возможно. На протяжении нескольких лет они уже вместе играют. Тяжело, да, но возможно. И мы разбирали их игру, но не получилось выполнить.

– Несмотря на такое крупное поражение, какие-то плюсы в игре вашей команды можете отметить?

– Мы создавали моменты, если бы выжали две-три шайбы, возможно, матч сложился бы по-другому. А так 0:5. Счет на табло.