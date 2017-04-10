Сантала оштрафован за удар Гусева клюшкой

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Томми Сантала был наказан за удар Никиты Гусева клюшкой в первом матче финала Кубка Гагарина против СКА (4:5). Игрок получил большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры (5+20), а также выплатит штраф денежный.
Второй матч финальной серии состоится сегодня, начало - в 17.00 по московскому времени.
Анисимов: "Момент с ударом Шипачева судьи пропустили. Но мы нашли такой же удар и у "Магнитки"
dym2105
Вот такие МУЖИКИ В СКА!!!
16:08
Pasific
Вот такие моменты и показывают что игроку можно ехать в НХЛ, потому как если бы он завалился на лед и начал выпрашивать удаление то смысла ехать туда нет.
13:27
Pasific
Гусев хоть мужиком стал, не как эти 98% игроков КХЛ при любом контакте показывают как им больно.
13:26
Pasific
А где комментарии что все купили?
13:24