Сантала оштрафован за удар Гусева клюшкой

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Томми Сантала был наказан за удар Никиты Гусева клюшкой в первом матче финала Кубка Гагарина против СКА (4:5). Игрок получил большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры (5+20), а также выплатит штраф денежный.

Второй матч финальной серии состоится сегодня, начало - в 17.00 по московскому времени.

Анисимов: "Момент с ударом Шипачева судьи пропустили. Но мы нашли такой же удар и у "Магнитки"