13:01 | ХОККЕЙ — КХЛ

Сантала оштрафован за удар Гусева клюшкой

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Нападающий магнитогорского "Металлурга" Томми Сантала был наказан за удар Никиты Гусева клюшкой в первом матче финала Кубка Гагарина против СКА (4:5). Игрок получил большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры (5+20), а также выплатит штраф денежный.

Второй матч финальной серии состоится сегодня, начало - в 17.00 по московскому времени.

Анисимов: "Момент с ударом Шипачева судьи пропустили. Но мы нашли такой же удар и у "Магнитки" 

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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КОММЕНТАРИИ (4)
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dym2105

Вот такие МУЖИКИ В СКА!!!

16:08

Pasific

Вот такие моменты и показывают что игроку можно ехать в НХЛ, потому как если бы он завалился на лед и начал выпрашивать удаление то смысла ехать туда нет.

13:27

Pasific

Гусев хоть мужиком стал, не как эти 98% игроков КХЛ при любом контакте показывают как им больно.

13:26

Pasific

А где комментарии что все купили?

13:24

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