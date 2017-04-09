Алексей Анисимов: "Момент с ударом Шипачева судьи пропустили. Но мы нашли такой же удар и у "Магнитки"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов признал, что судьи первого финального матча Кубка Гагарина между магнитогорским "Металлургом" и СКА (4:5) пропустили эпизод с ударом нападающего армейцев Вадима Шипачева между ног Владиславу Калетнику. Также он подтвердил, что аналогичный фол был и со стороны форварда хозяев Томми Санталы, но отметил, что пока не знает, каким будет вердикт.
– Момент с нарушением Шипачева рассмотрели сразу после игры, поскольку в трансляции было много повторов, – сказал Анисимов. – Сразу признали, что пропустили. Все игры плей-офф мы пересматриваем после их окончания, чтобы увидеть нюансы и нарушения, не зафиксированные по ходу игры. Заметили, что аналогичное нарушение было в начале третьего периода, когда Сантала ударил Гусева. Запись эпизода отправили в судейско-экспертную комиссию, которая примет решение по штрафу.
– Вердикт по Сантале будет аналогичным?
– Не хочу опережать события насчет последствий. В судейской экспертной комиссии решат, дать ли за это 5+20, после чего могут отправить на рассмотрение СДК. По тяжести наказаний существует определенная вилка.
– Стандарт мониторинга нарушений будет сохранен в остальных матчах серии?
– Безусловно. Каждый раз в департаменте судейства мы проводим глубокий анализ моментов игры и работу судей на матче, чтобы эти моменты были обязательно зафиксированы. Наша задача – сделать хоккей чище и улучшить работу судей, чтобы нарушения (такие как удаления Шипачева и Санталы. – Прим. "СЭ") фиксировались сразу. Мы будем требовать от судей, чтобы они, как и вчера, без колебаний давали 5+20 за удары в голову.
– Команды также могут сами инициировать разбор момента лигой?
– По регламенту они могут запросить объяснения по спорным моментам в течение суток после игры, и комиссия даст по ним ответ. Спектр эпизодов, которые мы рассматриваем, значительно шире, и у нас четыре "ступени" контроля. Помимо меня матчи пересматривают сотрудники департамента, специалист из видеогол-комнаты, а также инспектор игры. (Евгений БЕЛОУСОВ)
частокол правды
dym2105 - и удел богатых слушать про судейство и бла-бла-бла.-------в НХЛ тебя наверняка взяли бы крупным аналитиком и вместе с Анисимовым рассказывали сказки,что играть нужно ,а не про судейство разговаривать!!!Только там невозможно,чтобы Бобби Орра оштрафовали за критику судей,а у нас Виталия Давыдова смогли,бессовестные!!!
22:27
dym2105
Ни над кем я не смеюсь...в финале лучшие команды и по игре и по составам! И не самые бедные...везде есть бедные и богатые клубы...и удел богатых слушать про судейство и бла-бла-бла....СКА-вперёд! Кубок зовёт!
20:08
Александр 80
В России не может быть нормального судейства пока з/плату платят хозяева клубов,а не профсоюз игроков и ставят на матчи.
18:58
Урфин Джюс
Если бы можно было провести чемпионат, чтобы все клубы играли только своими воспитанниками.. вот тогда бы вероятно над Кузней никто не смеялся бы.. смеялись бы над Ска..
18:49
dym2105
В финале должен был играть Динамо Рига и Кузня!!!!
18:34
болдовский
В финале должен играть Локо потому что у него первую победу украли судьи!!!А может даже и Динамо -если бы не подсвистывали,то динамовцы расслабились и ВСЕ свои момнеты реализовали!Откуда ошибки у Ли и Мозякина?Если тебе локтем в затылок бьют и не свистят,а когда только-только нащупал нить игры и тебе ТУТ же(почувствовав это)-дают удаление на Коварже,то конечно будешь ошибаться!Но вы считаете что вы играете лучше всех-считайте ТАК!!!ЧТО С ВАМИ СПОРИТЬ?? КАК И СУДЬЯМИ-ЭТО ЖЕ КАКЙЮ СОВЕСТЬ НУЖНО ИМЕТЬ ЧТОБЫ ВИТАЛИЮ ДАВЫДОВУ РОТ ЗАТКНУТЬ????!!!!!
18:07
болдовский
Ну Дадонов то одну ТАКУЮ забил,а на табло пять горело,так что никто ТАКИМ голам и не завидует,а только восхищается!!!А почему вы решили,что все завидуют СКА??? Чему тут завидовать то??Необыкновенной и четкой работе менеджмента в условиях ограниченных средств и поджимающего потолка зарплат сумевшему скомплектовать состав из воспитанников местых ДЮСШ???? Ну кто ворам завидует???Вор то за свое воровство в тюрьме сидит,а здесь все абсолютно безнаказанно!!!
18:00
Владо
И вообще,никто ничего не хочет тебе доказывать,а призывают тебя смотреть на решения судей непредвзято.
17:58
Владо
болдовский17:48)(,а старую церковь тоже СКА разрушил,или это было в 14-го веке?
17:57
Владо
манька-облигация(17:38),а если бы судья увидел аналогичный эпизод с Гусевым,который произошёл раньше эпизода с Калетником,то,пользуясь твоими же словами,разве не был бы совсем другой матч уже до эпизода с Калетником???Или только после истории с Калетником игра бы резко поменялась??Видишь,как легко парировать твои суждения.
17:54
dym2105
Зависть-плохое чувство!!!! То звезды им мешают, то судьи, то Ротенберги, то земная ось смещается....может во всем сталин виноват????или В.В.П.????а че??? Конечно все купили и чудо-защитника Ли...его Дадонов перед игрой купил...че вы все сопли жуёте...чёт в прошлом году этого нытья не было...уж ВТБ, РЖД и Магнитка с Роснефтью не нищеброды!!!а если есть психологическая неустойчивость у профессионала, то пусть работу меняет...
17:53
болдовский
зенит-супер-чемпион ЧЕГО ОН СУПЕР ЧЕМПИОН?Невской водокачки?
17:51
болдовский
Что болельщики СКА хотят доказать мне непонятно?Что СКА судят честно?Хотите считать ТАК -считайте ,никто вам доказывать не собирается,потому что ЭТО ОЧЕВИДНО ДЛЯ ВСЕХ!!!Если бы Тед Леонис,влааделец Вашингтона,был совладельцем НХЛ,другом детства Трампа и племянником Гэри Бэттмана,то я уверен0н все равно не допустил БЫ того,что происходит в СКА,поторму что ,как умный человек понимает-любая МОНОПОЛИЯ есть путь в тупик и полное отсутствие развития!Почему вы этого не понимаете -не понятно,так как есть пример Зенита ,Спартака,ЦСКА и что-сильно они способствовали развитию футбола в РОоссии?Так там хоть какая-то конкуренция была,а тут на корню скупили всех и вся,еще и КУзню отцепить хотят!
17:48
зенит-супер-чемпион
завидуйте СКА молча, нищеброды. вам, удодам, ясно сказано : хороши и те , и другие. и судят всех одинаково.
17:43
манька-облигация
Владо-ты посчитай сколько Мозякина и Зарипова с ног снесли!я считала-на 14 минут,а то что ты говоришь -правда,НО судьи специально ЭТО и пропускают,чтобы СКА в ключевой момент подтащить!Так что тоже как Анисимов басни не рассказывай!А перед тем какКови Коварж въехал-был удар локтем в затылок Мозякину,а это 5+20 и уже точно был бы совсем другой матч!!!
17:38
avu1956
Семеныч читай правила. Определение взятия ворот (пункт №470): - Взятие ворот должно быть засчитано: 4) если игрок атакующей команды в результате физического воздействия со стороны любого защищающегося игрока, оказывается в площади ворот в момент попадания шайбы в ворота, за исключением случая, когда, по мнению Главного судьи, он имел достаточно времени, чтобы покинуть площадь ворот; 7) если атакующий игрок находится в площади ворот в тот момент, когда шайба пересекает линию ворот и никоим образом не влияет на возможность вратаря остановить шайбу, за исключением случаев описанных Правилом.
17:37
манька-облигация
Анисимов на вид-здоровый мужик,а послушаешь его ,то впечатление как от мелкого пресмыкающегося!Чего там нашли то???В первом матче когда ЛОКО должен был выигрывать судьи удаление у СКА почему -то не"нашли",а именно эта украденная победа и ПЕРЕВЕРНУЛА ВЕСЬ ХОД СЕРИИ !!!У ЛОКО появилась неуверенность ,что и сказалось на реализации моментов,а СКА всегда уверен-не получается,так судьи подтащат в ключевой момент!!Анисимову в Аншлаге нужно выступать с его находками!
17:34
Владо
А-а-а,старый пердун Семёныч 1955,и сюда сходил.Ну тогда и я тут своё прогоню.В первом периоде против Ковальчука дважды,на 5-й и на 16-й минутах явно нарушили правила,и ничего.В первом случае в своей зоне в углу площадки Коварж откровенно толкнул его на борт,а в следующем случае,уже за воротами магнитогорцев его так же руками толкнули на лёд.Металлург играл в меньшинстве и судьи очевидно побоялись оставить хозяев втроём.Но на это никто внимания и не собирался обращать.Зато в случае с Калетником,который агрессивно шёл на Шипачёва и,быть может,сам своими яйками напоролся на клюшку соперника,это раздули на всю страну./Здесь,господин частокол правды(17:06)разве не было изначально поиска черной кошки в темной комнате,а?Если судьи пропустили один момент,то почему они должны замолчать и аналогичный момент у другого хоккеиста??Или этот аналогичный момент не в счёт потому, что уже телевизионная магнитогорская картинка пропустила этот момент???
17:34
Семёныч1955
Что- то плохо сказано и склизко как-то ? Сколько у СКА пропустили нарушений? Ищешь у МГ- как-то фигово выглядит это ? Засудили Локо, взялись за Мг - это явно видно .
17:12
частокол правды
Господин Анисимов вы не ищите черную кошку в темной комнате,а выполняте свою работу!!!СКа забивает постоянно голы при нахождении игрока в площади ворот,СКА подыгрывают судьи в ключевые моменты серий и матчей-этого не может НЕ увидет только слепой!!Что же Вы тут басни плетете???Скажите честно,по-мужски-ДА,МЫ НА ЗАРПЛАТЕ У РОТЕНБЕРГОВ И ПРАВИЛА ДЛЯ СКА -ДРУГИЕ ЧЕМ ДЛЯ ВСЕХ!!!
17:06