Алексей Анисимов: "Момент с ударом Шипачева судьи пропустили. Но мы нашли такой же удар и у "Магнитки"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов признал, что судьи первого финального матча Кубка Гагарина между магнитогорским "Металлургом" и СКА (4:5) пропустили эпизод с ударом нападающего армейцев Вадима Шипачева между ног Владиславу Калетнику. Также он подтвердил, что аналогичный фол был и со стороны форварда хозяев Томми Санталы, но отметил, что пока не знает, каким будет вердикт.

– Момент с нарушением Шипачева рассмотрели сразу после игры, поскольку в трансляции было много повторов, – сказал Анисимов. – Сразу признали, что пропустили. Все игры плей-офф мы пересматриваем после их окончания, чтобы увидеть нюансы и нарушения, не зафиксированные по ходу игры. Заметили, что аналогичное нарушение было в начале третьего периода, когда Сантала ударил Гусева. Запись эпизода отправили в судейско-экспертную комиссию, которая примет решение по штрафу.

– Вердикт по Сантале будет аналогичным?

– Не хочу опережать события насчет последствий. В судейской экспертной комиссии решат, дать ли за это 5+20, после чего могут отправить на рассмотрение СДК. По тяжести наказаний существует определенная вилка.

– Стандарт мониторинга нарушений будет сохранен в остальных матчах серии?

– Безусловно. Каждый раз в департаменте судейства мы проводим глубокий анализ моментов игры и работу судей на матче, чтобы эти моменты были обязательно зафиксированы. Наша задача – сделать хоккей чище и улучшить работу судей, чтобы нарушения (такие как удаления Шипачева и Санталы. – Прим. "СЭ") фиксировались сразу. Мы будем требовать от судей, чтобы они, как и вчера, без колебаний давали 5+20 за удары в голову.

– Команды также могут сами инициировать разбор момента лигой?

– По регламенту они могут запросить объяснения по спорным моментам в течение суток после игры, и комиссия даст по ним ответ. Спектр эпизодов, которые мы рассматриваем, значительно шире, и у нас четыре "ступени" контроля. Помимо меня матчи пересматривают сотрудники департамента, специалист из видеогол-комнаты, а также инспектор игры. (Евгений БЕЛОУСОВ)