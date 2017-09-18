Сандис Озолиньш: "Общая задача в "Динамо" - выйти из этой трясины"

Главный тренер рижского "Динамо" Сандис Озолиньш после поражения от "Ак Барса" (2:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что из ситуации, в которую попал клуб, можно выйти. Напомним, что рижане проиграли в девятом матче кряду.

– Эта ситуация решается, – цитирует "Р-Спорт" Озолиньш. – И из нее выходят только вместе. Не нужно показывать пальцем на кого-то. Это общая ответственность и общая задача – выйти из этой трясины. Не так важно, кто и почему, наша задача – выйти из этого положения.

Ошибки, ошибки, ошибки… Против "Ак Барса" сразу сказалось это все на счете игры. Какие-то всплески были, мы играли активно, старались создать что-то, но не получилось что-то конкретное сделать.