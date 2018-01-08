"Салават Юлаев" в серии буллитов обыграл "Торпедо"

"Салават Юлаев" на выезде обыграл "Торпедо" (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором решающего буллита стал Антон Бурдасов. В составе хозяев дублем отметился Сергей Костицын.

Отметим, что "Торпедо" вело со счетом 3:2 к 20-й минуте третьего периода, но за 3 секунды до сирены игру в овертайм перевел Филип Ларсен.

Для нижегородцев это поражение стало шестым подряд. Уфимцы за аналогичный период проиграли один раз.

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Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 3:4 Б (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Галузин - 9 (Паршин, Саболич), 3:50 - 1:0. Костицын - 5 (Столяров), 12:30 - 2:0. Саюстов - 13 (бол., Зубов, Ткачев), 21:11 - 2:1. Лисин - 13 (Логинов, Бартулис), 28:07 - 2:2. Костицын - 6 (Баранцев, Краснослободцев), 57:42 - 3:2. Панин - 3 (Ларсен, Бурдасов), 58:57 - 3:3.

Победный буллит: Бурдасов.

Вратари: Галимов (Тихомиров, 35:32) - Налимов (58:16 - 58:57).

Штраф: 4 - 12.

Броски: 30 (9+7+11+3) - 23 (9+6+7+1).

Судьи: Белов, Беляев.

8 января. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".