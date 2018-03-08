"Салават Юлаев" сравнял счет в серии с "Авангардом"

"Салават Юлаев" на выезде обыграл "Авангард" (4:2) в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал ничейным - 2-2.
В составе победителей дублем отметился Максим Майоров.
Следующий матч серии состоится в Уфе 10 марта. Последующие игры запланированы на 12 и 14 марта (последняя из них - если понадобится).
КХЛ
Восточная конференция
1/4 финала
Четвертый матч
"Авангард" - "Салават Юлаев" - 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Голы: Бурдасов - 1 (бол., Умарк, Хартикайнен), 2:20 - 0:1. Чудинов - 1 (бол., Перселл, Лемтюгов), 14:51 - 1:1. Майоров - 2 (Ткачев, Ларсен), 23:06 - 1:2. Майоров - 3 (Ткачев, Логинов), 37:18 - 1:3. Панин - 3 (Кемппайнен), 45:52 - 1:4. Кошелев - 2 (бол.), 57:25 - 2:4.
Вратари: Фурх (58:02) - Скривенс.
Штраф: 12 - 12.
Броски: 31 (6+11+14) - 32 (14+11+7).
Судьи: Бондарь, Щенев.
8 марта. Омск. "Арена Омск".
Счет в серии: 2-2 (4:6, 7:2, 5:3).
onpankov
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
17:28
+-=0
SV13 , пока ске не дадут выиграть 5 кубков подряд , не стоит ждать чего-то интересного .
16:51
SV13
Если выгнать из Лиги два базовых клуба-паразита, то интересных серий в плей-офф в обеих конференциях, подобных этой станет много-много больше... И, быть может, и у нас когда-нибудь команда, стартуя с 8-го места, возьмет кубок...
16:39