"Салават Юлаев" сравнял счет в серии с "Авангардом"

"Салават Юлаев" на выезде обыграл "Авангард" (4:2) в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал ничейным - 2-2.

В составе победителей дублем отметился Максим Майоров.

Следующий матч серии состоится в Уфе 10 марта. Последующие игры запланированы на 12 и 14 марта (последняя из них - если понадобится).

КХЛ

Восточная конференция

1/4 финала

Четвертый матч

"Авангард" - "Салават Юлаев" - 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Голы: Бурдасов - 1 (бол., Умарк, Хартикайнен), 2:20 - 0:1. Чудинов - 1 (бол., Перселл, Лемтюгов), 14:51 - 1:1. Майоров - 2 (Ткачев, Ларсен), 23:06 - 1:2. Майоров - 3 (Ткачев, Логинов), 37:18 - 1:3. Панин - 3 (Кемппайнен), 45:52 - 1:4. Кошелев - 2 (бол.), 57:25 - 2:4.

Вратари: Фурх (58:02) - Скривенс.

Штраф: 12 - 12.

Броски: 31 (6+11+14) - 32 (14+11+7).

Судьи: Бондарь, Щенев.

8 марта. Омск. "Арена Омск".

Счет в серии: 2-2 (4:6, 7:2, 5:3).